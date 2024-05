De kans is reëel dat je het al vergeten was, maar Sony heeft vorig jaar de multiplayer shooter Concord aangekondigd voor de PS5 en pc. Na de aankondiging is het akelig stil geworden omtrent deze titel, los van enkele kleine geruchten. Het is dan misschien best verrassend om te horen dat Sony de game nog steeds op hun kalender voor 2024 heeft staan.

Tijdens een business briefing werd Concord namelijk genoemd als een live service game van Sony die voor 2024 op de planning staat (samen met Destiny 2: The Final Shape). Als Concord inderdaad dit jaar nog moet uitkomen, dan zullen we dringend eens nieuwe beelden moeten zien… tijdens een PlayStation Showcase bijvoorbeeld?