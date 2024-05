Er gaan al even geruchten rond dat Sony PlayStation deze maand een PlayStation Showcase zal organiseren, net zoals ze vorig jaar ook deden tegen eind mei. Hoewel Sony nog met een officiële aankondiging moet komen, lijken ze de plannen voor zo’n show nu indirect te bevestigen.

In een open brief van Hiroki Totoki naar aanleiding van de aanstelling van Hermen Hulst en Hideaki Nishino als CEO’s van Sony Interactive Entertainment, schrijft de topman van Sony het volgende:

“Later this month you will learn more about the long-term vision for Sony Group and the essential role SIE plays in that vision. As I mentioned previously, FY24 marks the start of the Mid-Range Plan period for Sony Group in which we will set the course for sustainable growth.”