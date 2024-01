Het is een beetje een gatenkaas bij Sony PlayStation momenteel, want het ene na het andere lekt. Dit alles in kader van een aankomende State of Play uitzending, die mogelijk overmorgen nog plaatsvindt. Na leaks rondom Death Stranding en ook de volledige line-up van deze uitzending, nu wat informatie over Concord.

Vorig jaar kondigde Sony Concord aan tijdens de PlayStation Showcase. Deze game zal binnenkort een uitgebreide onthulling krijgen, zo laat de betrouwbare leaker billbil-kun op Dealabs weten. Bij de onthulling zouden we gameplay footage te zien krijgen en meer informatie over de speelbare personages.

Volgens de leaker zou de game erg geïnspireerd zijn door het Guardians of the Galaxy universum van Marvel. Dat belooft dus wat en als het klopt, dan krijgen we binnenkort meer van Concord te horen. Voor nu echter nog met een korreltje zout nemen.