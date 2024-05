Microsoft heeft een Xbox Games Showcase op de planning staan voor 9 juni en, als we geruchten mogen geloven, zal daar een nieuwe DOOM-game worden aangekondigd. Die game zou DOOM: The Dark Ages heten en een nieuw gerucht laat ons nu ook weten dat de game multiplatform zal worden.

‘Dat is toch niet zo speciaal?’ zou je denken, maar aangezien Microsoft nu eigenaar is van Zenimax, zou men eigenlijk DOOM exclusief kunnen maken voor de Xbox (en pc). Volgens de bekende insider NateTheHate is dit echter niet het geval: DOOM: The Dark Ages komt ook naar de PS5.

“To expand upon the report with some additional information: DOOM: The Dark Ages will be announced at the Xbox Games Showcase next month and will be revealed as a multiplatform release — Yes; it’s coming to PlayStation 5.”

We wachten in spanning af tot 9 juni, want dan zullen we ontdekken of al deze geruchten ook blijken te kloppen!