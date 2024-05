Eerder deze maand kondigde ASUS een nieuwe iteratie aan van diens populaire handheldsysteem, de ROG Ally. De nieuwe versie heet de ROG Ally X en betreft geen officiële opvolger, maar een verbeterd model. Later dit jaar zullen de specificaties van het systeem officieel worden gedeeld, maar blijkbaar is het een en ander al gelekt.

De verwachting is dat ASUS tijdens Computex Taipei het apparaat volledig uit de doeken zal doen, inclusief specificaties en releasedatum. Volgens de lekken mogen we in ieder geval een batterij verwachten die tweemaal zoveel capaciteit heeft ten opzichte van de ROG Ally, namelijk van 40Wh naar 80Wh. Daarnaast zal het systeemgeheugen ook van een upgrade worden voorzien; het apparaat zal namelijk 24GB LPDDR5 RAM krijgen voor net wat meer rekenkracht in vergelijking met de 16GB van de originele ROG Ally.

Verder is er nog niets bekend over de vernieuwingen van dit model. Het zal nog steeds een touch display hebben en mogelijk zijn er wat kleine alteraties aan het omhulsel.