Gezien Valve met de Steam Deck mooie successen heeft geboekt doken veel hardware fabrikanten op de pc gaming handheld markt, waaronder ASUS. Zij kwamen met de ROG Ally en via The Verge heeft het bedrijf nu een nieuw model aangekondigd: de ROG Ally X.

Het is geen officiële opvolger, maar een verbeterd model. Dus qua specificaties is het systeem hetzelfde: AMD Z1 Extreme chipset, 7-inch 48-120Hz VRR scherm en meer, maar het verschil zit hem in de grotere batterij waardoor de levensduur toeneemt. Ook heeft het systeem wat meer werkgeheugen en een grotere M.2 slot voor meer opties.

De definitieve specificaties worden later dit jaar bekendgemaakt. De ASUS ROG Ally X staat gepland voor een release dit najaar, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekend.