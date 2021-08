Review | etokki Omni Arcade Stick – (Korean & Sanwa Edition) – Helemaal uit Zuid-Korea kregen wij niet een, maar twee arcade sticks binnen. De etokki Omni Arcade Stick is het enige model dat etokki verkoopt, maar meer is eigenlijk ook niet nodig. De fighting scene laat ook wel blijken dat het een arcade stick is die tot de top behoort. Meerdere pro gamers gebruiken dit op Evo of op casual basis om hun ingewikkelde combo’s uit de mouw te schudden. Nu wij dit eens onder de loep kunnen nemen, gaan wij onderzoeken of de producten van etokki hun naam waar maken binnen de fighting scene. Op een mooier moment dan dit kon niet, gezien natuurlijk Guilty Gear -Strive- net is uitgekomen en het ook een perfecte game is om de Omni Arcade Sticks eens flink onder handen te nemen!

Premium van top tot teen

We bekijken hier twee versies tegelijk. De Sanwa Edition en de Korean Edition. Hoewel de knoppen allen van Sanwa makelij zijn, zit het grootste verschil in de sticks. Logischerwijs heb je de Sanwa stick en bij de Korean Edition heb je Taenyong Fanta stick. Dit zijn ook gelijk twee toppers binnen de arcade sticks, waarbij vooral de Fanta stick de selling point is van etokki. Het is wat stugger qua feedback in vergelijking met de Sanwa stick, maar bij 3D fighting games is het een genot. Sterker nog, ik prefereer de Taenyong Fanta boven de Sanwa stick bij niet alleen 3D fighting games, maar ook gewoon bij 2D fightgames als Guilty Gear -Strive-. Enfin, afgezien van de sticks hebben we hier te maken met gewoon de Omni Arcade Sticks.

De Omni Arcade Stick is een flinke kast voor op je schoot. Ja, het is een zwart zwaar ding. Met ongeveer 3 kg heb je hier te maken met een fors product. Maar dat is niet zonder reden. De Omni Arcade Stick heeft een metalen behuizing, waardoor je dat in het gewicht merkt. Op de bovenste zijkant vind je nog vier extra optie knoppen. Gezien wij hier te maken hebben met een universele versie (normale versie is PS3/4 en pc), kun je via deze knoppen makkelijk navigeren op elk systeem. Screenshots maken of je touchscreen knop gebruiken op je PS4, het menu in op je Xbox of toegang krijgen tot je gamebar op pc, het is allemaal geen probleem. Alles werkt prima via de 3 meter lange USB-kabel: plug & play. De kast voelt solide aan en het zwarte uiterlijk maakt het bij elkaar een erg premium product om naar te kijken en te gebruiken.

Comfortabel, fijn formaat en aanpasbaar

Ik kom nog even terug op het gewicht van dit metalen bakbeest. Dit is echt heel erg fijn. Het zorgt ervoor dat je de kast niet teveel laat bewegen op tafel of op je schoot. Je heftige button inputs laten de Omni Arcade Stick niet heen en weer schuiven of glijden. Onderop de kast heb je ook rubberen korte pootjes die dit nog eens extra tegen gaan. Ook is het qua formaat niet heel groot. Het is prima te noemen. Sommige arcade sticks kunnen een aardig formaat aannemen, maar de Omni Arcade Stick is precies goed. Van de binnenkant ziet het er ook verzorgd uit of beter gezegd: het heeft genoeg ruimte om alle onderdelen te laten ademen, waardoor een groter formaat niet nodig is.

Elke arcade stick is een semi-bouwpakket en de Omni Arcade Stick valt daar net zo goed onder. Mocht je het een en ander aan willen passen, dan is dit eigenlijk zo gepiept. Het enige wat hier een puntje is, is dat je de onderkant los dient te schroeven. Na zeven schroefjes eruit te hebben gehaald, schuif je gemakkelijk de kap eraf en dan kun je er bijvoorbeeld verschillende kleuren knoppen in zetten. Mocht je om een of andere reden niet gecharmeerd zijn van de Sanwa stick of de Fanta stick, dan heeft etokki ook hier over nagedacht. Het onderdeel waar de stick op bevestigd zit is universeel, waardoor je elke soort stick erop kunt monteren. Denk hierbij aan de Myoungshin, Seimitsu en bijvoorbeeld ook de Crown onderdelen. Mocht je ook iets willen aanpassen aan het uiterlijk, dan kun je de plastic bovenkant ook nog loshalen en voorzien van een cover (templates zijn te vinden op hun site).

Prijzig, maar vrijwel perfect

Op het moment van schrijven is etokki nog bezig de Omni Arcade Sticks te voorzien van native PS5-ondersteuning. Dit heeft iets langer geduurd dan zij geanticipeerd hebben, maar ergens moet Sony ook niet zo moeilijk doen met hun backwards compatibility programma. De PS5 ziet deze arcade sticks als een PS4-controller en die zijn niet compatibel met PS5-games, waardoor er dus een onnodige belemmering ontstaat. Enfin, het komt eraan, maar nog even geduld. Voor de rest is er eigenlijk niet echt iets waar we negatief over zijn behalve dat de prijs de meesten wel eens wat kan afschrikken. Gezien het helemaal uit Korea moet komen, betaal je bovenop de normale prijs van $200,- ook een mooie som verzendkosten. Mocht je een universele versie willen hebben, dan komt hier nog eens $60,- bovenop. Toch kan ik niet ontkennen dat de Omni Arcade Stick waar voor je geld is. Het is een investering, maar je krijgt er een absoluut topproduct voor terug.