Meer dan twee jaar geleden werd Baldo aangekondigd, een game die deed denken aan een mix van The Legend of Zelda met Ni no Kuni. Naps Team heeft zich daarna volledig op hun project gestort en de releasedatum is nu eindelijk in zicht.

Het spel gaat nu als Baldo: The Guardian Owls door het leven en zal op 27 augustus uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Apple Arcade. De game belooft een open wereld vol met puzzels die je moet oplossen en kerkers om te onderzoeken.

Buiten het bekendmaken van de releasedatum, is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je hieronder.