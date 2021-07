In september zullen fans van de cultreeks The Addams Family hun hart kunnen ophalen aan Mansion Mayhem, een gloednieuwe game met ieders favoriete freaky familie in de hoofdrollen. Ondertussen zijn de eerste gameplaybeelden vrijgegeven.

De onderstaande trailer onthult een ogenschijnlijk charmante platformtitel, die je alleen of met maximum drie vrienden samen kan spelen. Wednesday, Pugsley, Gomez en Morticia zijn allen speelbaar en maken het bont in een reeks gotische omgevingen.

The Addams Family: Mansion Mayhem verschijnt op 24 september voor de PlayStation 4.