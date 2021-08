Later deze maand mogen we No More Heroes III op de Nintendo Switch verwachten en Nintendo heeft nu een nieuwe trailer van de game uitgebracht. In deze nieuwe trailer worden een paar van de bazen geïntroduceerd waar je het in de game tegenop zal mogen nemen.

Zoals al te verwachten viel is het compleet bizar wat No More Heroes III ons zal brengen en duidelijk is ook dat er de nodige inspiratie uit memes gehaald wordt. Dat samen met wat gameplay hier en daar levert een leuke trailer op die je hieronder kan checken.

No More Heroes III verschijnt op 27 augustus.