Aan Musou-games is er de laatste tijd geen gebrek, want na Persona 5 Strikers en Samurai Warriors 5 kunnen we dit jaar ook nog Dynasty Warriors 9: Empires verwachten. Vanop ChinaJoy 2021 is er nu een hoop nieuwe gameplay opgedoken en online gezet.

Hoogst waarschijnlijk zal je weinig begrijpen van wat er gezegd wordt, maar de gameplaybeelden zelf tonen ons genoeg visueel spektakel om al eens te kunnen proeven van wat ons te wachten staat. Middels een interview werd ook bevestigd dat de game twee grafische modi zal ondersteunen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S: een grafische modus die native 4K ondersteunt en een actiemodus die een framerate van 60 fps aanbiedt.

Dynasty Warriors 9: Empires verschijnt in 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwe beelden hieronder.