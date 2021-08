Nu Sony met de PlayStation 5 firmware beta test de mogelijkheid tot het uitbreiden van het opslaggeheugen beschikbaar heeft gesteld, laten steeds meer fabrikanten weten welke SSD’s van hen met de console werken. Zo kwamen eerder Seagate en Western Digital al met nieuws op dit vlak en daar sluit Gigabyte zich nu bij aan.

De AORUS NVMe Gen4 SSD van Gigabyte is namelijk compatibel met de PlayStation 5 en daar zijn twee varianten van verkrijgbaar, een van 1TB en een van 2TB. De eerste kost rond de $180,- en de tweede is verkrijgbaar voor ongeveer $350,-.

De features van de 2TB SSD zijn als volgt:

Form Factor: M.2 2280.

Interface: PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4.

Total Capacity: 2TB.

Sequential Read Speed: up to 7000 MB/s.

Sequential Write Speed: up to 6850 MB/s.

Wear Leveling & Over-Provision technologies: Supported.

TRIM & S.M.A.R.T: Supported.

AES-256: Supported.

Cooling: High Efficient Heat Spreader with Nanocarbon Coating.

Afgezien van het logische verschil in opslaggeheugen tussen de twee varianten is er nog een ander verschil. De schrijfsnelheid van de 1TB SSD is namelijk 5500 MB/s, wat dus ietsje lager ligt dan bij de 2TB variant.