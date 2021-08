Afgelopen weekend heeft de eerste technische test voor Halo Infinite plaatsgevonden en daaruit blijkt dat de game vlot op alle Xbox consoles draait. YouTuber ElAnalistaDeBits heeft een analyse gemaakt en daaruit is heel wat interessante informatie naar boven gekomen. Op de Xbox Series X heeft de game een 4K-resolutie met als doel om 120 fps te halen. In de praktijk schommelt dit tussen 100 en 110 fps. Dat is erg netjes, zeker aangezien dit nog een vroege test is.

Voor de Xbox Series S wordt er teruggeschakeld naar een 1080p-resolutie en daar wordt de 120 fps wel consistent gehaald. Op de Xbox One X is de resolutie dan weer opgeschaald naar 4K en draait de game stabiel op 30 fps. Tot slot heeft de Xbox One een 1080p-resolutie en ook daar draait de game probleemloos op 30 fps. In de toekomst volgen er nog meer testen. Ondertussen waarschuwt 343 Industries voor Halo: Infinite spoilers.