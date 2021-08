Far Cry 6 verschijnt later dit jaar en als je nog niet helemaal bij bent, dan is het de moeite waard om Far Cry 5 te spelen en de tijd te overbruggen. Ubisoft maakt je dat nu heel gemakkelijk, want de game is dit weekend namelijk geheel kosteloos te spelen. Vanaf vandaag is de game tot en met aanstaande maandag gratis beschikbaar in de PlayStation Store.

Je kunt de volledige game spelen en als je een beetje vaart maakt, kan je het spel zelfs uitspelen alvorens de gratis trial weer voorbij is. Ubisoft heeft namelijk niet gemeld dat er enige restricties op de trial zitten, dus doe er je voordeel mee.

De game is ‘gratis’ beschikbaar op alle platformen waarvoor deze is uitgekomen: PlayStation 4, Xbox One, pc en Stadia. Ook kan je de game natuurlijk op current-gen systemen spelen en als je besluit de titel aan te schaffen, dan neem je je voortgang mee en profiteer je momenteel van 85% korting.