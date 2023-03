Far Cry 5 verscheen op 26 maart 2018, dus dat betekent dat de game binnenkort zijn vijfde verjaardag zal vieren. Ubisoft zal dit heugelijke feit niet aan zich voorbij laten gaan.

De Franse uitgever/ontwikkelaar meldt via Twitter dat de komende drie weken in het teken staan van het vijfjarige bestaan van Far Cry 5. Er staan verschillende verrassingen op stapel en één daarvan is een ‘veelgevraagde’ feature voor de huidige generatie consoles.

Ga je Far Cry 5 nu spelen op één van de huidige generatie consoles, dan zal je zien dat er een update klaar staat. Deze zorgt er voor dat de game speelbaar is in 60 frames per seconde. Speel je op een Xbox Series X, dan wordt ook de resolutie verhoogd naar 4K. Op de Series S is dit 1080p en op de PlayStation 5 blijft de resolutie hetzelfde – omdat het geen native PS5-titel is – als de PS4 Pro-versie , namelijk 1620p.

Er is ook een nieuwe trailer verschenen ter ere van de next-gen update en deze check je hieronder.