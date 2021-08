Review | Microsoft Flight Simulator (2020) – Met beide benen op de grond kijken we naar deze game. Je droom om een piloot te worden gaat misschien dan toch uitkomen. Microsoft helpt je hierbij door je vliegbrevet te overhandigen via de nieuwste Flight Simulator. Hoewel die al even verkrijgbaar is op pc, is Microsofts Flight Simulator (2020) de eerste van zijn soort die nu ook te spelen is op een console. Het is misschien wel de voorvader van alle simulatie spellen te noemen en deze game is inmiddels in Game Pass te vinden. Dat neemt niet weg dat deze Flight Simulator flink wat aandacht kan trekken, zo ook de onze. Want het is een perfecte reden om de wereld te verkennen vanuit de woonkamer. Of is het toch niet zo’n succes en promoveer je enkel tot een brokkenpiloot?

Een regelrechte overzetting van pc

Zoals de naam al weggeeft, speel je een pure simulator. Er is geen verhaal, geen context, helemaal niks. Alleen de drang om de lucht op te zoeken en de wereld vanop een afstand te bewonderen. Althans, dat is als je op de meest toegankelijke manier de game wilt ervaren. De hardcore vliegfans hebben een behoorlijke kluif aan deze game, want wanneer de opties staan ingesteld op de meest realistische gang van zaken van hoe je een vliegtuig onder de knie moet hebben, dan mag je in je huis een heuse cockpit gaan bouwen. De franchise is er altijd al op gericht geweest om de echte vliegliefhebbers bekend te maken met alle ins- and outs van een vliegtuig. Flight Simulator (2020) is voor het grote publiek dan ook een perfecte versie om mee in te stappen, ook al is het een pc game van oorsprong.

Want er is genoeg te doen in deze game. Je mag gelijk in een vliegtuig stappen en in de lucht starten om verschillende steden of plekken op de wereld te bezoeken. Erg casual en je kan op een relatief simpele manier het vliegtuig besturen en puur genieten. Wil je een paar stapjes verder gaan? Dan kan je ook aan de Activities beginnen. Hier kun je verschillende uitdagingen vinden, alsook trainingen die je leren omgaan met de verschillende soorten vliegtuigen. Denk bijvoorbeeld aan landen en opstijgen met de wat kleinere vliegtuigen, maar het kan ook een passagiersvliegtuig zijn die je veilig aan de grond moet zetten. Deze opdrachten zorgen ervoor dat je steeds dieper en dieper op de game ingaat om de meest ingewikkelde aspecten van het besturen van een vliegtuig te ontdekken.

Can it run… Flight simulator?

Er is kort gezegd redelijk veel te doen in deze game. Hoewel we echt willen benadrukken dat de game niets echt arcade of casual aanbiedt qua gameplay, is het toch toegankelijk genoeg voor de wat mindere hardcore spelers. Zoals we eerder aangaven, met de meest versimpelde instellingen kan je een vliegtuig in en gaan rondvliegen. Maar er zitten hier nogal wat haken en ogen aan. Het is in hart en nieren een pc-game en ook in de console versie blijkt dit maar al te duidelijk. Bij het opstarten van de game bespeuren wij in de linkerbovenhoek al een muiscursor. De game is ‘simpelweg’ overgezet van pc naar console. Soms is deze vertaling dus erg letterlijk. Zo is het menu niet bepaald controller vriendelijk geoptimaliseerd en ook in-game zul je dit opmerken. Je komt er wel doorheen, maar echt intuïtief is het allemaal niet.

Ook qua performance is het niet altijd even rooskleurig. Hierbij moeten we echt opmerken dat zelfs de meest zware pc’s flinke moeite hebben om deze game stabiel te draaien. Dus wat de Series X laat zien is relatief gezien erg indrukwekkend. Op een resolutie van 4K zijn de verschillende steden vanuit de lucht werkelijk waanzinnig om te zien. De details, de gebouwen en ook de landmarks zijn echt een genot om te aanschouwen. De framerate is iets wat echter een beetje doet realiseren dat de console niet helemaal is opgewassen voor deze game. De 30 fps wil weleens inkakken en dit vooral bij grote steden. De ene stad draait echter soepeler dan de ander. Bij bijvoorbeeld Parijs hebben we hier en daar een framedrop opgemerkt, terwijl Londen echt steevast hakkelt met de performance. Sterker nog, gebouwen hadden echt flinke moeite om consistent ingeladen te worden, wat een lelijke weergave van de stad geeft. Ook is er bij de schaduwen heftig veel shimmering te bespeuren, grafische oneffenheden in de polygonen bij het water en ook rondzwevende objecten maken het een teleurstelling om Londen zo te zien.

Het moet flink gepolijst worden

Het komt ook op andere vlakken terug dat de game hier en daar wat optimalisatie kan gebruiken. De menu’s zijn er in overvloed en mocht je bijvoorbeeld je HUD willen weghalen om een mooi screenshot te maken, dan zijn we naar onze mening veel te lang op zoek naar dergelijke opties. Überhaupt zijn de extra opties onder het vliegen compleet onhandig om toegang toe te krijgen, waarbij de game je bijna smeekt om een muis te gebruiken. Aan opties in ieder geval geen gebrek dus, maar daarover later meer. De gehele game geeft ons de indruk dat het ook een game is waar nog steeds aan gewerkt wordt. Niet elke stad wordt correct gepresenteerd, waardoor je soms gewoon gebouwen of plekken niet op de juiste manier zult herkennen. Amsterdam heeft bijvoorbeeld net iets teveel voetbalvelden en in Praag is de Karelsbrug onder het water te vinden als een vlakke satelliet foto (zie afbeelding hieronder).

De game maakt namelijk een onderscheid in een soort van premium gebieden die op latere momenten toegevoegd zullen worden (zoals Tokio en Kopenhagen) en die je extra kunt downloaden. Gratis weliswaar en het is ergens ook wel fijn om zo niet je SSD onnodig vol te laten geraken. Hoewel het begrijpelijk is dat het simpelweg een groot project is, werden we vaak genoeg teleurgesteld door de inaccurate weergave van sommige steden. Hoewel we gratis hebben aangestipt, heb je ook te maken met dat sommige gebieden tegen een betaling worden aangeboden. We snappen dat er ergens een verdienmodel uitgehaald moet worden, maar we hopen niet dat grote populaire steden achter een paywall zullen verdwijnen.

Het is echt hardcore

De casual gamer wil graag vanuit de lucht de wereld zien, daar waar de hardcore piloten zich juist willen verdiepen in de vliegtuigen. Deze game biedt het allebei. Zo biedt Microsoft Flight Simulator een prima aantal vliegtuigen waar je je helemaal in kunt verdiepen. De cockpits hebben ongelooflijk veel detail en alle instrumenten kan je op een realistische wijze gebruiken. De verschillen zijn ook erg groot tussen de ongeveer 25 vliegtuigen die de game bevat, dus de variatie zit er wel in. Hoewel er een Boeing en een Airbus inzitten voor het wat grotere werk, hadden we gehoopt op meer vliegtuigen van dezelfde omvang. Bijvoorbeeld wat oudere modellen om iets meer variatie aan deze categorie toe te voegen. Voor de rest moeten we de game complimenteren voor het geluid. Wanneer je in de cockpit zit en de motoren schreeuwen het uit om je de lucht in te dragen, moeten we eerlijk bekennen dat het iets rustgevends brengt. Alsof je echt op weg bent naar vakantie en weer richting huis en je lekker in slaap wilt dommelen.