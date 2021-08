De E3 periode ligt inmiddels achter ons en dat betekent dat we kunnen uitkijken naar die andere grote beurs, waar we jaarlijks grote aankondigingen mogen verwelkomen. Gamescom 2021 komt namelijk met rasse schreden dichterbij en zal op 25 augustus de debatten openen met een groots live evenement.

Geoff Keighley – wie anders? – zal deze twee uur durende show hosten en belooft op Twitter alvast dat de meest geanticipeerde titels uit de nabije toekomst de revue zullen passeren. Over drie weken kunnen we zien of hij deze belofte kan nakomen.