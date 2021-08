Recent hebben we jullie op de hoogte gebracht over het feit dat Sony een beta versie van de laatste PS5 firmware de wereld in heeft geholpen, waarbij de belangrijkste feature is dat je de opslagruimte van de PS5 kan uitbreiden met een externe SSD module. Hoewel al bekend is welke SSD modules zullen werken, zijn de resultaten nog onbekend. Tot nu, omdat Digital Foundry een paar testjes heeft gedaan met de Samsung 980 Pro (500GB) die compitabel is met de PS5. Hieronder kun je de bevindingen vinden van Digital Foundry. Uiteraard is er gekozen om de meeste tests uit te voeren met Ratchet & Clank: Rift Apart. Meerdere soorten SSD testen zullen nog volgen.