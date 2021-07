In verschillende landen als Amerika, Canada, Japan, Engeland, Duitsland en Frankrijk kunnen een select groepje gamers aan de slag met beta versies van firmware updates voor de PS5. Om precies te zijn is vandaag de dag waarop het gebeurt en er is hier een zeer interessant detail bij te bespeuren. Het blijkt namelijk zo te zijn dat de functie van de M.2 SSD uitbreidingsslot eindelijk ook werkend zal zijn. De mogelijkheid om je beperkte SSD ruimte uit te breiden op je witte Sony console lijkt dus dichterbij te komen.

Sony heeft ook extra informatie gegeven wat voor soort SSD’s erin geklikt kunnen worden. PCIe Gen4 SSD’s met een snelheid van minimaal 5.500MB/s of zelfs sneller. Eigenlijk iets wat al bekend is, maar een extra bevestiging kan geen kwaad. Zo zullen bijvoorbeeld de Western Digital SN850 en Samsung 980 Pro beide kunnen werken in de PS5.

Er hangt wel een maar aan dit verhaal en dat is dat niet bij elke soort SSD de snelheden altijd bereikt kunnen worden zoals bij de interne SSD het geval is, ook al heb je de vereiste specificaties, aldus Sony. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de hitteverspreiding van deze modules, waarbij Sony adviseert er een SSD met heatsink in te bevestigen. Niet per se consumer friendly, want niet elke M.2 SSD heeft immers een heatsink. Daarentegen biedt de Seagate FireCuda twee opties hierin om als voorbeeld te geven.

We zeggen er wel bij dat dit allemaal onder voorbehoud is. Het betreft hier immers een firmware beta op de PS5, dus alle exacte details zullen nog volgen zodra de test geslaagd is. Het is dus nog niet zeker dat deze slot ook daadwerkelijk vrijgegeven wordt bij de publieke release van deze firmware update.