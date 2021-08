Volgens geruchten heeft Bethesda in alle stilte, in samenwerking met Microsoft, een nieuwe studio opgericht die zich focust op remakes en remasters van oudere games. Door het gebrek aan concrete details is het gerucht wel met een korreltje zout te nemen, al hebben we enkele interessante weetjes voor onze lezers.

Een bekende Youtuber onder de naam Skullzi heeft het al eerder bij het rechte eind gehad als het gaat over Bethesda gerelateerd nieuws. Ditmaal wist hij via Twitter te melden dat Bethesda een nieuwe studio heeft opgericht onder de naam Artifact Studios. Die studio zou zich volledig richten op het maken van remasters en remakes van enkele populaire games van Bethesda, al zegt hij er wel duidelijk bij dat het gaat over een gerucht en hijzelf het ook maar onlangs heeft opgevangen.

Heard a rumor about Bethesda opening a new studio that focuses on remasters or remakes? Might be called Artifact Studios. Not sure if this is legit or not but heard it a couple times now so makes me wonder… — SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) August 6, 2021

Desalniettemin is het gerucht interessant te noemen gezien de populariteit van enkele klassiekers die Bethesda al heeft uitgegeven. Ondertussen heeft Skullzi via een update laten weten dat Artifact niet de naam van de studio is, maar deze voor de 10-jarige verjaardag van Skyrim een documentaire lanceren.