Nintendo Switch-fans die van JRPG’s houden zullen het hoogstwaarschijnlijk niet erg vinden als er een derde deel komt van Xenoblade Chronicles. Stemactrice Jenna Coleman heeft door laten schemeren dat deze hoogstwaarschijnlijk in de pijplijn zit.

Coleman sprak in een interview met Din’s Meteorite over de bekende JRPG-serie van Monolith Soft. Daarin liet de stemactrice weten dat er volgens haar een derde deel op komst is. Dit zou niet vreemd zijn, aangezien de eerste twee delen goed aan wisten te slaan bij gamers.

“And I think they’re going to do another. Common knowledge? Don’t know… Yeah I think they’re going to do another… Not sure if I’m allowed to say that.”

De komst van Xenoblade Chronicles 3 wordt ‘bevestigd’ door industry insider Imran Khan. Volgens Khan is het derde deel in de serie al in de laatste fase van ontwikkeling. Het was de bedoeling dat de game begin dit jaar zou worden aangekondigd, alleen gooide de nog gaande pandemie roet in het eten. Tevens heeft Monolith Soft meer tijd nodig, omdat zij moeite hebben om een stabiele framerate te houden.

“According to our sources here, we can indeed confirm that to be the case. Moreover, the game is nearing its final stages of development, but its release date may be held back for any number of reasons.”

De insider is ook op de hoogte van wat details over Xenoblade Chronicles 3. Zo zal de JRPG een direct vervolg zijn op het tweede deel. Dit is dan ook de reden waarom de stemactrice van Melia op de hoogte is van het nieuwe deel.