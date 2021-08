Een aantal voormalige werknemers van Atlus, die hebben meegewerkt aan de Shin Megami Tensei-reeks, zijn bezig met een eigen JRPG, genaamd MONARK. Van deze game is nu de intro verschenen,

Het is goed te zien dat de ontwikkelaars bekend zijn met de Shin Megami Tensei-reeks, want MONARK komt qua setting aardig overeen met de bekende JRPG-serie. Dit is goed nieuws voor gamers die de aankomende Shin Megami Tensei V moeten missen, omdat zij geen Nintendo Switch hebben. MONARK komt ook naar de console van Nintendo, maar zal tevens verschijnen voor de PlayStation 4, PS5 en pc.

De openingsvideo van MONARK kan je hieronder bekijken.