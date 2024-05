Nintendo heeft de laatste financiële resultaten bekendgemaakt en hieruit leren we dat de Nintendo Switch wereldwijd 141,32 miljoen keer is verkocht. Althans, dit was de stand op 31 maart jongstleden. Dit betekent een groei van bijna 2 miljoen verkopen tegenover de vorige update van 31 december 2023.

In het eerste kwartaal van 2024 gingen er ook 35,72 miljoen games over de toonbank en zoals gebruikelijk deelde Nintendo de top tien van best verkopende first-party games. Hieronder deze top tien op een rijtje. Alle Nintendo Switch games bij elkaar zijn goed voor in totaal 1,2 miljard verkopen.