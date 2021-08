Sony probeert de animefans op de wenken te bedienen. Zo heeft het bedrijf Funimation al onder zijn hoede, wat een anime streaming service is, maar dit is nu verder uitgebreid. In december 2020 werd er al eigenlijk gehint naar een overname van Crunchyroll (een dergelijke service), maar nu is deze deal afgerond. AT&T zit in een moeilijke positie en om van de schulden die ze hebben af te komen, zijn enkele van de services die zij in bezit hebben op de markt gezet. Een mooi moment voor Sony om voor rond 1.1 miljard dollar Crunchyroll over te nemen. Dit betekent dat zowel Funimation als Crunchyroll als een mooi pakket bij Sony zitten. Sony had er nog het volgende over te zeggen:

“With the addition of Crunchyroll, we have an unprecedented opportunity to serve anime fans like never before and deliver the anime experience across any platform they choose, from theatrical, events, home entertainment, games, streaming, linear TV — everywhere and every way fans want to experience their anime.”

Deze woorden waren uitgesproken door Tony Vinciquerra, voorzitter en CEO van Sony Pictures Entertainment. Het streven van Sony is iets moois, nu zijn we benieuwd of de anime services niet misschien ook gecombineerd kunnen worden met een mooi PlayStation Plus abonnement.