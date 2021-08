Enkele weken terug hadden we een gerucht waarin vermeld werd dat er een XCOM-game zou verschijnen met daarin Marvel superhelden. Ook al bleek 50% van het oorspronkelijke bericht te kloppen, het gedeelte over deze game zag nooit het daglicht. Nu is er echter opnieuw een gerucht opgedoken dat het bestaan ervan alweer wat geloofwaardiger maakt.

Volgens dat gerucht zal de onaangekondigde game geen bestaande helden bevatten, maar enkel superhelden die door de speler zelf gecreëerd werden. Verwacht dus geen Thor, Captain America, Iron Man of Spider-Man. Net als in de XCOM-games kan je vermoedelijk zelf eens squad samenstellen uit superhelden met elk hun eigen krachten.

GamesBeat’s Jeff Grubb wist ook te melden dat de game wel de focus zou leggen op ‘de bovennatuurlijke elementen van het Marvel universum’, al blijft het voorlopig onduidelijk wat hij daarmee bedoelt. Omdat de game zich niet zal afspelen in een bekende wereld van superhelden, moet men de game aanzien als een nieuwe franchise volgens Grubb.

Het is dus afwachten tot 2K Games de game officieel onthuld. Misschien gebeurt dat wel tijdens de Gamescom Opening Night Live die doorgaat op 25 augustus.