De informatie die al is gegeven voor de PlayStation VR 2 klinkt erg interessant, maar wellicht heeft Sony ook nog een verrassing in petto. Er is een patent gevonden door VR Focus dat laat zien dat het Japanse bedrijf in ieder geval ‘out of the box’ denkt met de nieuwe virtual reality headset.

Het patent laat een VR-bril zien waarbij er een beeldscherm zit aan de buitenkant. Hierdoor kunnen vrienden/vriendinnen die bij je op de bank zitten zien wat jij ziet. Het patent is van 2019, dus het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit één van de geopperde ideeën is voor de PSVR 2.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Sony dit idee ook daadwerkelijk zal gebruiken voor hun VR-bril voor de PlayStation 5. Het is wel goed om te zien dat Sony in ieder geval probeert om de aankomende hardware ook iets unieks mee te geven.