De WipEout-franchise staat helaas alweer een aantal jaren in de vriezer en de vorige game was WipEout: Omega Collection: een fantastische game, maar er was helaas geen sprake van veel nieuwe content. De studio achter de iconische race franchise – Studio Liverpool – is inmiddels gesloten en zodoende leek het einde verhaal te zijn voor WipEout.

Of toch niet? Industrie insider Shpeshal_Nick heeft namelijk op Twitter aangegeven dat Sony op dit moment werkt aan een nieuwe WipEout-game voor de PlayStation 5 en PlayStation VR2. De leaker deelde al eens eerder correcte informatie, bijvoorbeeld over de uitbreiding van Ghost of Tshushima. Volgens Shpeshal_Nick werken XDEV en Lucid Games aan deze nieuwe WipEout-game.

Zoals in de titel staat, gaat het hier vooralsnog om een gerucht. Tot Sony met een officiële aankondiging komt, is een korreltje zout dus aangeraden.

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project.

