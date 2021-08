Er komen steeds meer nieuwe games van Chinese ontwikkelaars naar het Westen en één daarvan is Faith of Danschant: Hereafter. Van deze actie RPG is een gameplayvideo verschenen, die maar liefst 12 minuten lang is. Deze kan je onder dit bericht checken.

De video laat niet alleen zien wat je van Faith of Danschant: Hereafter kunt verwachten qua gameplay, het toont tevens het gebruik van ray-tracing. Dit is niet de enige techniek waar de game op leunt, ook DLSS wordt ondersteund.

De gameplayvideo laat dus de pc-versie van de actie-RPG zien, maar het is de bedoeling dat het spel ook naar consoles komt. Het is alleen nog niet bekend welke spelcomputers dit zullen zijn.