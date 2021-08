Fans van de populaire Demon Slayer-serie hebben in oktober wat om naar uit te kijken, want dan verschijnt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles in de schappen. Je kunt hierin aan de slag met je favoriete personages die het ook tegen elkaar zullen opnemen in de Versus modus. Deze modus kwam eerder al in beeld en deze nieuwe trailer licht deze nogmaals toe.

In de Versus mode sla je er lekker op los, zoals je kunt zien in de onderstaande beelden. In deze trailer krijgen we ook een betere indruk van de combat en je ziet hoe je aanvallen kunt blokken of pareren in sommige gevallen. Explosief en spectaculair is het in ieder geval wel en deze beelden zijn zeker even de moeite waard om te kijken.