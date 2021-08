World of Warships krijgt binnenkort een update en die is voor Nederlandse spelers extra interessant, want er zal weer Nederlandse content worden toegevoegd. Dit laat Wargaming weten en daarbij hebben ze ook gelijk de details vrijgegeven. De Nederlandse toevoeging is namelijk het schip ‘De Zeven Provinciën’, zie hierboven afgebeeld. Dit schip is na de update te bouwen in de nieuwe Dockyard te Rotterdam via 24 scheepsbouwfases.

Daarnaast worden onderzeeërs nu beschikbaar gesteld in Ranked Battles, wat voor meer variatie in de gameplay zorgt. Spelers kunnen hiermee naar vier afzonderlijke duikniveaus en aan de slag met akoestische, doelzoekende torpedo’s, ondersteund door sonar ping. Ter verdediging hiervan zijn sommige schepen weer voorzien van anti-onderzeebootverdedigingsvliegtuigen die jacht kunnen maken op deze stealth voertuigen. Ook zijn sommige slagschepen voorzien van materiaal om onderzeeërs aan te kunnen, denk aan lichte kruisers en dieptebommen.

Ook luidt deze update de eerste samenwerking in met de Japanse anime-serie ‘Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These’, waarmee spelers hun vloot kunnen leiden met commandanten Reinhard von Lohengramm van de Galactic Empire, Yang Wen-li van de Free Planets Alliance en meer. Spelers kunnen dankzij nieuwe camouflages nu ook een kant kiezen door hun schip in de kleuren van de Galactic Empire of Free Planets Alliance te hullen.

Als laatste laat Wargaming weten dat de USS Misouri is teruggekeerd in de game en deze is verkrijgbaar in ruil voor Doubloons. Dit schip zit qua economisch niveau op gelijke hoogte met andere Premium Tier XI-schepen.