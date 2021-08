Er gaan al even geruchten rond dat Rockstar bezig is met een remaster van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. Veel meer dan dat ze in ontwikkeling zouden zijn weten we niet, maar nu gooit Kotaku wat extra olie op het vuur nadat zij van bronnen begrepen hebben dat dit inderdaad correct is.

Daarnaast laat de site weten dat de drie games dit najaar zullen verschijnen op diverse platformen, waaronder de Nintendo Switch. Dit volgt op acties van uitgever Take-Two die vorig jaar bezig is geweest om klassieke GTA mods van het web te halen, die tevens aangaf dat er drie remasters in ontwikkeling waren alhoewel dat niet per se op GTA hoeft te slaan.

Kotaku laat nu weten dat de remasters van deze drie games in de laatste fase van ontwikkeling zitten. De remasters worden gemaakt met behulp van de Unreal engine en bestaan uit een mix van oude en nieuwe graphics. Iemand die de games in actie gezien zou hebben, claimt dat de games eruitzien als zwaar gemodde versies van de klassiekers.

Naast aangepaste graphics zou ook de user interface van alle drie de games van een update voorzien zijn, dit zonder de klassieke stijl uit het oog te verliezen. Qua gameplay konden de bronnen niets kwijt, afgezien van dat de remasters de originele PlayStation 2 games eer aan willen doen door die zo getrouw mogelijk te blijven.

De ontwikkelaar van dienst is Rockstar Dundee in Schotland, die tevens meewerkt aan de current-gen port van Grand Theft Auto V die dit najaar verschijnt. Daarnaast liet Rockstar eerder weten het 20-jarige bestaan van Grand Theft Auto III dit jaar te willen vieren in GTA Online. Een heruitgave van die game zou dan geen gek idee zijn.

Geen van de bovenstaande informatie is officieel door Rockstar bevestigd, dus neem het met een korrel zout. Desalniettemin klinkt het ons vrij betrouwbaar in de oren, wat jij?