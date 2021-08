Altijd al de gekste stunts willen uithalen in de stedelijke omgeving tijdens het free-runnen of met een skateboard? Dat en nog veel meer is mogelijk in Bomb Rush Cyberfunk, die erg doet denken aan de klassieker Jet Set Radio.

De kleurrijke game komt ergens in 2022 uit als tijdelijk exclusieve titel voor pc en Nintendo Switch. De game komt een week later ook naar ‘andere platformen’. Welke dit zijn werd echter nog niet aangekondigd.

Check de meerdere trailers die zijn uitgegeven hieronder!