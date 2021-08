Met de release van Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl later dit jaar, alsook Pokémon Legends: Arceus begin volgend jaar, zal The Pokémon Company op 18 augustus een nieuwe livestream uitzenden. Dit laat men via Twitter weten. De stream zal om 15.00 uur plaatsvinden.

Veel meer dan dat weten we momenteel niet over deze stream, maar de verwachting is dat we nieuwe beelden te zien krijgen en dat er informatie gedeeld gaat worden over de genoemde titels. Pokémon liefhebbers noteren de genoemde datum en tijd dus best alvast in hun agenda.