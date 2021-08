Zenimax heeft een schema vol livestreams, toernooien, discussies met ontwikkelaars en nog veel meer onthuld voor Quakecon 2021. Volgens een gerucht is het zelfs mogelijk dat men een verrassing in petto heeft tijdens één van de livestreams.

De gamebeurs zal zich dit jaar voornamelijk focussen op games die reeds verschenen zijn of binnenkort verschijnen. Gamers kunnen zich verwachten aan games als DOOM Eternal, Deathloop, Fallout 76 en Skyrim. Die laatste viert dit jaar zijn 10de verjaardag en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Wat betreft de andere games heeft id Software recentelijk gezegd dat het werkt aan een nieuwe singleplayer Horde modus voor DOOM Eternal en ook de Fallout Worlds update voor Fallout 76 komt zeker aan bod.

Een tijdje terug wist XboxEra’s, Nick Backer, te melden dat id Software ook zou werken aan een nieuwe Quake game met een vrouwelijke hoofdrolspeelster, een singleplayer campagne en multiplayer. Dat gerucht begon door een eerder gelekt schema voor Quakecon, waarin sprake was van een livestream volledig gewijd aan Quake, maar dat event werd al snel verwijderd.

Er is echter nog steeds sprake van een ‘Let’s Talk Quake’ en hoewel het schema is aangepast, zou het zomaar kunnen zijn dat men hier over een nieuw deel gaat spreken. Het is echter een gerucht, dus voor nu is het nog even afwachten. Quakecon gaat officieel van start op donderdag 16 augustus omstreeks 20:00 uur en loopt af op zondag 19 augustus om 00:30 uur (onze tijd). Het volledige schema kan je hieronder bekijken.