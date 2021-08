Volgende week komen er weer twee nieuwe, gratis games ter beschikking in de Epic Games Store. Fans van een goede platformer en van strategy shooters worden alvast op hun wenken bediend.

Vanaf 19 augustus maakt de huidige gratis game ‘Rebel Galaxy’ plaats voor twee nieuwe games die men kan downloaden uit de Epic Games Store. Yooka-Laylee en Void Bastards maken vanaf volgende week hun opwachting en die zijn tot 26 augustus gratis beschikbaar.

In januari 2021 wist het bedrijf te melden dat men sinds de lancering van de Epic Games Store in december 2018 meer dan 160 miljoen pc-spelers heeft aangetrokken. Tijdens de eerste 9 maanden gaf men maar liefst 38 gratis games weg, in 2020 waren er dat zelfs 103 en claimden gamers tijdens datzelfde jaar 749 miljoen titels.