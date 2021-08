Het is geen geheim dat Phil Spencer van Xbox graag een uitbreiding ziet van het platform naar andere apparaten, dit gaf hij immers laatst in een interview aan. Met de komst van Steam Deck komt er een nieuw platform bij en vanzelfsprekend heeft hij getest hoe Xbox games het op dat platform doen.

Het goede nieuws is dat het allemaal erg goed aanvoelt en werkt. Hij heeft de Steam Deck in bezit en kan er dus volop mee aan de slag gaan, waarbij hij aangeeft dat Halo en Age (of Empires) prima te spelen zijn via de handheld. Ook xCloud blijkt uitstekend te werken.

“Was at valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it’s a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team.”