Sony heeft wel wat interessante patenten lopen en één opvallend exemplaar werd vorige week gepost op de ‘United States Patent and Trademark Office’, oftewel USPTO. Het patent werd vorig jaar al aangevraagd, maar kwam pas recent boven water.

Specifiek gaat het hier om een AI-systeem dat onervaren spelers moet helpen bij sommige games. Sony heeft namelijk opgemerkt dat sommige spelers te weinig kennis hebben om een gepast wapen te kiezen in (shooter)games, waardoor heel wat frustratie ontstaat. De AI zou deze spelers dan kunnen helpen bij het maken van deze keuze. Het patent gaat als volgt:

As understood herein, players of computer simulations such as computer games are often tasked with selecting a virtual weapon for use in the game. As further understood herein, inexperienced players often do not make the optimum choice, leading to frustration. In some examples, the instructions are executable to identify the virtual implement at least in part using at least one machine learning algorithm processing images of the previously-played simulation. In non-limiting embodiments the instructions are executable to identify the second player as being an inexperienced player in need of the recommendation at least in part using at least one machine learning algorithm processing information pertaining to the second player. The virtual implement may include a virtual weapon or a virtual vehicle. The instructions may be executable to recommend to the second player a hand in which to wield the virtual implement.