In mei werd Toy Soldiers HD officieel aangekondigd voor verschillende platformen en de ontwikkelaar gaf toen ook gelijk aan dat de game in augustus zou verschijnen. Dat gaat niet langer lukken, want uit een nieuw bericht blijkt dat de game naar september is uitgesteld.

De nieuwe releasedatum staat nu op 9 september en op die dag zal de game uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Om het wachten ietwat te verzachten heeft men een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder.