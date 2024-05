Stellar Blade doet het prima aan de kassa en wist ook ons te overtuigen met zijn ronduit spectaculaire gevechten. De eindbazen in die game vormden ontegensprekelijk een hoogtepunt en dus verbaast het ons niet dat ontwikkelaar SHIFT UP van plan is om binnenkort een Boss Rush modus toe te voegen.

Regisseur Hyung-Tae Kim liet dit optekenen in een interview met het Koreaanse Nate (vertaald door Gamesradar). In de nieuwe modus – die zich momenteel in een vroeg productiestadium bevindt – zal je in ware arcadestijl de ene na de andere baas kunnen bekampen. Kwestie van fans een ware uitdaging te bezorgen.

Of er buiten deze modus nog extra downloadbare content naar de game komt, heeft de ontwikkelaar nog niet besloten.