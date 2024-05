Sony PlayStation heeft aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe manier om vrienden uit te nodigen voor een multiplayer sessie op de PlayStation 5. Via het PlayStation Blog doet Sony deze nieuwe manier nu uit de doeken.

Er wordt gewerkt aan de optie om vrienden een link te sturen voor een multiplayer sessie. Dit kan natuurlijk via de PlayStation 5 console en PlayStation App, waarin je het direct naar andere spelers stuurt, maar zo’n ‘deelbare link’ kan ook gedeeld worden via sociale media.

De ontvanger dient op de link te klikken en hij of zij wordt dan gelijk naar de multiplayer sessie geleid en kan meespelen. Dit werkt ook met mensen die niet in je vriendenlijst staan. Dit maakt het samenspelen net weer even wat gemakkelijker.

Verder laat Sony ook weten dat ze een unieke widget hebben ontwikkeld voor het delen van multiplayer sessie uitnodigingen in Discord. Hier staat ook bij aangegeven wie er in de sessie zitten en of die nog actief is. Tot slot komt er nog een mogelijkheid om het profiel van andere spelers via een link te delen.