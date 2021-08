Review | Razer Opus – Razer is niet alleen maar bezig met gaming. Het oor wil soms ook gewoon van mooi geluid voorzien worden. Denk bijvoorbeeld aan muzikale content (of films), waar een headset als de Razer Opus een geschikt product voor is. Ditmaal geen pure gaming headset, maar een draadloze koptelefoon die voor minder interactieve entertainment bedoeld is. Het is een premium product uit de stal van Razer, dat ik nu nader bekijk. Je mobiel zal in deze een geschikt instrument zijn om je Opus koptelefoon leven in te blazen. Verder kijk ik naar de overige functies die de koptelefoon biedt, want de Opus lijkt op papier een interessante te zijn.

Bekend (goed) design

Het design is erg vergelijkbaar met die van de Barracuda X, de gaming headset die ik onlangs nog heb kunnen beoordelen. De zwarte headset heeft om te beginnen ovalen earcups met leren kussens. De earcups zijn wat aan de kleinere kant, dus kleine tot gemiddelde oren zullen aan deze een goede hebben. Zo hebben de earcups op beide kanten het THX logo in het klein erop staan, wat dus aangeeft dat het geluid met THX ondersteund wordt, waarover later meer. Op de rechter earcup kun je het controle paneel vinden voor het volume en in het midden een start/pauze knop. Van deze drie knoppen is de middelste een stukje lager gedaan, zodat je niet te maken hebt met eventuele misklikken.

Bij de hoofdband waar je de grootte van kan instellen vind je een zwart glanzende afwerking en in combinatie met het zilveren Razer logo op beide kanten van de hoofdband, zorgt dit voor een premium uiterlijk. Doordat de headset (net zoals de Barracuda X) volledig uit plastic bestaat, komt het niet zo snel als premium over. De afwerking is wel netjes, zoals dat de hoofdband – die bovenop met leer bedekt is – gelikt in de earcups overgaat en je de headset in elkaar kan vouwen en kan opbergen in de bijgeleverde hoes. Het pakket is daarmee wel een klasse hoger (dan de Baracuda X) wat ook wel aan de presentatie te zien is bij het uitpakken van de koptelefoon.

Het geluid is gebalanceerd en zuiver

Met neutraliteit hoog in het vaandel heeft de Opus een zeer heldere presentatie in zijn geluid. De middentonen zijn zeer zuiver en zijn daarom erg fijn om naar te luisteren. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de bass en hogere tonen. Je zal nooit schelle of muddy tonen horen, wat erg indrukwekkend is. Alles is eigenlijk erg gebalanceerd, hoewel je dus met deze headset een beetje met een allrounder te maken hebt. De lagere tonen zullen nooit je hoofd laten trillen, maar er is genoeg om de bass tonen op prima wijze te horen. Hetzelfde geldt ook voor de treble die nooit schel uit de hoek komt. Spannend is het dus allemaal niet, het is vooral goed geluid. Het zeggen dat het niet spannend is, hoeft voor velen geen minpunt te vormen. Het kan juist een pluspunt zijn dat je uren lang naar muziek kunt luisteren, zonder dat het vermoeiend wordt.

De ruimtelijkheid is in deze ook van een degelijk niveau. Het is geen wonder of iets dergelijks, maar in de Opus is de soundstage fijn genoeg waardoor alles prima tot zijn recht zal komen. De ANC maakt het cirkeltje eigenlijk rond, want deze werkt ontzettend goed. Je hebt minimaal last van je omgeving, dus hier kunnen we ook met opgeheven hoofd zeggen dat het dik in orde is. Met de powerknop kan je ANC aan- of uitzetten of zelfs het omgevingsgeluid bewust toelaten. Dit werkt erg goed, want pas met de powerknop lang ingedrukt houden zet je de Razer Opus volledig uit. In het volledige plaatje hadden de lagere tonen misschien net iets meer punch kunnen gebruiken, zeker nu het geheel zo zuiver is. Voor de echt neutrale presentatie mis ik iets meer zuiverheid bij de treble. De middentonen komen het beste uit de verf, maar al met al heeft Razer hier een mooie draadloze (ANC) headset in handen.

App en mic zijn een verschrikking

Mocht je het geluid willen aanpassen, dan kan je dit doen via de app van Razer. Hier komen echter een hoop problemen bij om de hoek kijken. Het lijkt alsof het niet af is. Je kan de THX modus, waarin de headset zich bevindt aan- of uitzetten en dan aan de slag gaan met een zeer beperkte EQ. De THX modus lijkt in deze niets meer dan een EQ preset, want de overige EQ presets bieden niks bijzonders. Je kan ook niet de verschillende tonen manipuleren, waardoor ik me echt afvraag waarom er überhaupt een app is. De headset gebruiken via een van je consoles heeft ook geen zin, want via Bluetooth hebben wij niet kunnen verbinden.

Ook de microfoon op de Opus is niet echt om over naar huis te schrijven. Hoewel het niet het meest belangrijke onderdeel is van het geheel, is het wel interessant om te weten hoe je klinkt, mocht iemand je bellen en je in gesprek wilt gaan. De ingebouwde microfoon is namelijk een klein gaatje in de rechter earcup en je klinkt gewoon erbarmelijk. Erg onduidelijk en duidelijk is dat de microfoon in deze een afterthought bij de headset is. Jammer, want het is daarom meer aan te raden de headset af te doen en los te koppelen van je mobiel om nadien op een normale wijze een belletje te plegen. Een betere microfoon had het gebruikersgemak kunnen bevorderen, mocht je bezig zijn met content en je krijgt een telefoontje.