Review | Razer Barracuda X – Met een exotische naam als de Barracuda X valt deze headset van Razer bij mij in ieder geval erg op. De headset is inmiddels al op de markt verschenen, maar het is daarom niet minder interessant om eens te bekijken wat deze betaalbare headset zoal te bieden heeft. De draadloze headset kan nog wel eens interessant zijn voor gamers die niet teveel willen uitgeven, maar wel leuk geluid willen hebben. In de review zal ik de Barracuda X uitgebreid bespreken en op deze manier kom je erachter of deze headset misschien iets voor jou is.

Plastic fantastic

Het design is vrij simpel te noemen. De van plastic gemaakte headset heeft een mat (zwarte) afwerking, waardoor het er best slick uitziet. De ovalen earcups hebben het Razer logo aan beide kanten erin gegraveerd en op de bovenkant van de hoofdband staat Razer er op prominente wijze op. Weinig poespas en dat is helemaal prima. Het is echter dat de earcups erg klein ogen en met het opzetten van de headset wordt bevestigd dat deze headset niet geschikt is voor grote oren. Sterker nog, je oren raken volop de binnenkant van de earcups en daardoor passen de mijne er nog maar net in. Hoewel de stoffen kussens prima zijn voor het comfort, waren iets grotere klankkasten geen overbodige luxe geweest.

Gamers die een kleiner maatje hoofd en oren hebben, zullen dus daarentegen een goede hebben aan de Barracuda X. Omdat het merendeel van plastic is voelt het niet per se duurzaam aan, maar het is wel heel licht op je hoofd. Dat is fijn voor uren gebruik, gezien je op een gegeven moment vergeet dat de headset op je hoofd rust. Op de linker earcup heb je het controlepaneel dat de knoppen en een scrollwiel bevat voor het muten, het volume en de powerknop. Ook heb je nog een mini-jack aansluiting voor passief gebruik, een ingang voor je afneembare microfoon en een USB-C ingang om dit draadloze product op te kunnen laden. Voor elke optie zit er in het pakket een kabel bijgeleverd.

Goed voor zijn prijs

De Barracuda X is een fijn klinkende headset. Het klinkt allemaal helder genoeg en je content is daarom fijn om aan te horen. De bass is degelijk, de middentonen zijn redelijk gebalanceerd, het is allemaal wel prima. Het is alleen jammer dat de hoogste tonen soms wat schel kunnen uitvallen. De bass is lekker, maar omdat de klankkasten toch wel wat aan de kleine kant zijn, mis je een mooie punch. Met wat grotere earcups had Razer de bass in deze headset flink op kunnen schroeven en je oren kunnen laten trillen zonder dat het de overige tonen zou overheersen. Een gemiste kans, maar het is goed genoeg voor wat het wil en moet doen.

De ruimtelijkheid is wel een probleem, dit is namelijk tot het minimum beperkt. Niks kan echt grotesk klinken, mits je gebruikmaakt van 3D virtualisatie software uiteraard. Je geluid kan niet echt ademen en het ‘center speaker’ geluid is wat prominenter dan de rest. Bij de middentonen lijken de lagere tonen ook een beetje inconsistent te zijn, waardoor je in combinatie met de wat vlakkere bass geluid hebt dat een beetje body mist. Door de hier en daar wat scherpe kantjes van de hoogste tonen, heb je over het algemeen gezien wel goed geluid, maar dan wel met wat imperfecties. Voor rond de €100,- mag je eigenlijk niet al teveel klagen en is het wel prima te noemen.

Veelzijdig gebruik

Je kan de headset op meerdere manieren gebruiken, zoals je wel mag verwachten met de vele aansluitmogelijkheden. Op elk toestel te gebruiken via mini-jack, maar ook draadloos heb je meerdere opties. Voor de Nintendo Switch of mobiele gebruikers is het interessant om te weten dat er een USB-C dongle bij zit, die je op portable apparaten kunt gebruiken voor draadloos gebruik. Via de bijgeleverde USB-kabel kun je de dongle eraan bevestigen, zodat je de Barracuda X bijvoorbeeld ook op de PlayStation 4 of 5 kan aansluiten, of pc via een USB-A ingang. De kabel die hiervoor bedoeld is, is vrij lang en uiteindelijk hangt er een lompe dongle aan, wat er dus met console of pc gebruik een beetje klungelig uitziet.

Microfoon komt oké voor de dag

Je bent gelukkig wel gewoon verstaanbaar via de microfoon, hoewel het niet per se zuiver is. De schoonheidsprijs wint het niet, en ook via pc moest ik het geluid van de microfoon een beetje bijstellen om normaal qua volume over te komen. Via de PlayStation 5 heb ik dan minimale klachten gehoord, dus dat zit wel goed. De grote noise cancelation filter op de microfoon lijkt mij iets té groot, dus als Razer er een maatje kleiner op zou bevestigen, zouden een paar problemen eventueel verholpen kunnen worden. Het is wel erg jammer dat je op de headset geen mogelijkheid hebt om de geluiden van je chatparty of game af te mixen. Dat had de headset kunnen sieren.