Jason Smith deelt al een geruime tijd zijn progressie met de ontwikkeling van Cultic op Twitter. De retro shooter haalt flink wat inspiratie uit Blood, een Build engine game die in de jaren negentig erg populair was. Dat daar enthousiast op werd gereageerd is ook uitgever 3D Realms niet ontgaan. Tijdens Realms Deep 2021 is er aangekondigd dat Cultic door 3D Realms wordt uitgegeven en naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc komt.

Daarmee is de cirkel ook gelijk rond. De originele Blood was eigenlijk een 3D Realms game, voordat het werd verkocht aan Monolith Productions. Niet dat Cultic een kopie van diens inspiratiebron is. De game is meer een ode aan de Build engines games (Duke Nukem 3D, Shadow Warrior en Blood) van weleer. Met andere woorden: brute actie, veel interactiviteit en natuurlijk de nodige toiletten die je kunt doortrekken.

In Cultic speel je als een detective die uit het graf opstaat om zijn wraak te nemen op de sekteleden die hem vermoord hebben. Daarbij krijg je een uitgebreid arsenaal aan wapens tot je beschikking zoals een Mauser, Sten gun en heel wat explosieven. Je kunt ook stoelen en andere voorwerpen gooien. Tot slot heb je de optie om sneller te rennen en te glijden. Een demo van Cultic is momenteel beschikbaar op de pc.