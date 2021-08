Menig gamer werd in 2000 omver geblazen door de debuuttrailer van Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, een game die bol stond van grafische toeters en bellen en oog voor detail. Hideo Kojima wist met het tweede deel geschiedenis te schrijven, doordat hij het geliefde hoofdpersonage Solid Snake had omgeruild voor de minder geliefde Raiden.

Nu hebben de heren van Digital Foundry de trailer nieuw leven ingeblazen middels een AI-upscaling algoritme. Zodoende ziet de trailer er beter uit dan ooit en Digital Foundry gaat in de onderstaande video de diepte in om uit te leggen wat het stukje software allemaal heeft uitgevoerd. Kijk en geniet!