Vorige week verscheen er een nieuwsbericht op onze site waarin we melding maakten dat Humankind op release gratis beschikbaar is via Xbox Game Pass. Vandaag is dat moment aangebroken, maar Microsoft doet er graag nog een schepje bovenop met nog meer nieuwe content.

Bovenop de release van Humankind heeft men ook Need for Speed: Heat, Star Wars Battlefront II en Star Wars Jedi: Fallen Order ter beschikking gesteld. Vanaf aanstaande donderdag komen daar nog enkele titels als Recompile, Train Sim World 2 en Twelve Minutes bij. Psychonauts 2 volgt op 25 augustus en Myst op 26 augustus.

Wat betreft de kleinere titels heeft men ook Boyfriend Dungeon en Library of Ruina toegevoegd en enkele uitbreidingen/optimalisatie waaronder: Age of Empires II: Definitive Edition Dawn of Dukes, Black Desert: Corsair Awakening update, Hellblade Senua’s Sacrifice Xbox Series X/S Optimized update en Minecraft: Major League Baseball Home Run Derby.

Daarnaast heeft men ook Xbox Touch Control toegevoegd aan de onderstaande games:

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat

Peggle 2

Psychonauts

Wasteland 2/3

Wasteland Remastered

Abonnees van Xbox Game Pass Ultimate kunnen bovendien profiteren van de MLB The Show 21: Summer Bundle, The Sims 4: Kids Room Stuff en Splitgate: Xtreme Perk Pack. Vanaf 31 augustus verdwijnen Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 en Stranger Things 3: The Game. Wie de games alsnog in zijn bibliotheek wil bewaren kan deze aankopen met een korting van 20%.