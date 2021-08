Op 17 augustus kunnen pc-bezitters aan de slag met Humankind. Er is een groep gamers die de strategy-game kunnen spelen zonder daar de portemonnee voor te trekken.

Humankind moet de strijd aangaan met de Civilization-titels en volgens de ontwikkelaar zal hun game gehakt maken van eerder genoemde reeks. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal je zelf kunnen bepalen, zonder dat je daar extra geld voor hoeft te betalen. De enige voorwaarde is dat je een abonnement op Xbox Game Pass voor pc moet hebben.