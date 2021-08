Sony heeft vandaag een tweetal nieuwe sales in de PlayStation Store gelanceerd en die zijn samen goed voor ruim 1.500 aanbiedingen. Zo is de ‘Games voor nog geen €20,-‘ sale weer terug en ook de PlayStation Indies sale is weer van start gegaan.

Alle 1.500 games op een rijtje zetten zou iets teveel van het goede zijn, daarom per sale hieronder een greep uit de aanbiedingen. Je kunt voor de indie sale hier terecht en voor de andere sale hier.

Games voor nog geen €20,-

WWE 2K20 – €17,49

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – €19,79

One Piece: Pirate Warriors 4 – €19,59

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – €9,99

Project CARS 3 – €19,59

The Witcher 3: Wild Hunt – €5,99

A Plague Tale: Innocence – €11,99

SnowRunner – €19,99

Unravel Two – €4,99

Knack 2 – €15,99

Just Die Already – €9,79

Castle Crashers Remastered – €10,19

Tales of Vesperia: Definitive Edition – €9,99

Metro 2033 Redux – €2,99

Metro Redux – €4,49

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – €9,99

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – €8,99

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – €9,99

Taiko no Tatsujin: Drum Session! – €11,99

Tour de France 2020 – €14,99

PlayStation Indies

CarX Drift Racing Online – €7,19

Gang Beasts – €9,99

Cuphead – €14,99

Hellblade: Senua’s Sacrifice – €7,49

Little Nightmares – €4,99

Gold Rush Alaska (Gold Rush: The Game) – €19,99

Car Mechanic Simulator – €13,49

Car Mechanic Simulator – DLC Mega Pack – €23,39

Dead by Daylight: Stranger Things Edition – €24,99

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir – €11,99

Wasteland 3 – €23,99

Hollow Knight: Voidheart Edition – €7,24

XIII – €29,99

Northgard – €14,99

Tank Mechanic Simulator – €13,99

Salt and Sanctuary – €7,19

Shred! 2 – ft Sam Pilgrim – €4,99

Frostpunk: Season Pass – €19,99

UNRAILED! – €8,99

Void Bastards – €14,99

Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – €13,74

The Jackbox Party Pack 4 – €13,49

New Super Lucky’s Tale – €19,49

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice – €26,99

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry Happy Ending Edition – €9,99

The Bluecoats: North & South – €17,99

Ken Folletts ‘Pilaren van de Aarde – €3,99

In rays of the Light – €5,59

Blood Bowl 2: Legendary Edition – €5,99

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.