De strijd om de titel ‘beste SSD voor de PlayStation 5’ begint langzaamaan los te barsten, en TEAMGROUP gaat een gooi doen naar de hoofdprijs. De hardwarefabrikant heeft namelijk de T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series SSD onthuld. Deze M.2 schijf is speciaal voor de PlayStation 5 ontwikkeld en kan volgens TEAMGROUP lees- en schrijfsnelheden behalen van respectievelijk 7.400 en 7.000 MB per seconde.

Om dit te bewerkstelligen, maakt de fabrikant gebruik van een speciale heatsink die gemaakt is van grafeen: een sterk en tevens uitermate duur stukje materiaal om te produceren. Qua vormgeving is de schijf nagenoeg volledig in het wit, zodat hij mooi past bij het design van de PlayStation 5, ondanks dat deze niet zichtbaar is tijdens het gebruik.

De SSD verschijnt in oktober in varianten met 1TB, 2TB, 4TB en 8TB opslag.