Soulja Boy had eerder geen succes met zijn eigen console, maar hier houdt de beste man het natuurlijk niet bij. Via een Twitter bericht meldt hij de wereld dat hij Atari bezit en dit bedrijf voor een royaal bedrag wil gaan verkopen. Hij mikt op rond de 140 miljoen dollar. Er zit hier echter een grote maar aan vast… Volgens Atari is dit namelijk helemaal niet waar. Hieronder de video waarin Soulja Boy trots zijn deal mededeelt.

Soulja Boy (@souljaboy) announces he is the new owner of Atari and is going to sell his gaming company for $140M. pic.twitter.com/DKg3Ni3XVr — THHGURU (@THHGURU1) August 19, 2021

Hierop heeft Atari een kort, maar vooral krachtig antwoord gegeven.

We know that CEO of Atari is a dream job, but that honor belongs to Wade Rosen — Atari (@atari) August 20, 2021

Soulja Boy heeft natuurlijk een flink en vooral vulgair antwoord terug getwitterd, dat we jullie besparen. Maar het leuke hiervan is dat een oplettende individu op de contracten die Soulja Boy toonde op zijn Twitter, heeft kunnen bespeuren wat Soulja Boy eigenlijk heeft bemachtigd. Dit is wat de Twitteraar Cynnthetic erover zei:

It says “Atari Tokens” on the contract he screen shotted. Not Atari shares in the company. Atari Tokens are their crypto currency. Like a Bitcoin competitor. So it was a promo deal they wanted to pay with their own crypto. Nothing to do with shares or ownership.

Het gaat dus om cryptocurrency van Atari en niet om aandelen of andere vormen van bezittingsrechten op het bedrijf. Dit is wel een beetje pijnlijk voor de rapper als je het ons vraagt.