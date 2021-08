The Simpsons: Hit & Run geldt als een cultklassieker en fans hopen stiekem al jaren op een remaster of remake van de game met de bekende gele personages. Hoewel co-showrunner Matt Selman dit graag ziet gebeuren, staat er heel wat papierwerk in de weg om dit voor elkaar te krijgen.

Daarom heeft de modder Reubs het heft in eigen hand genomen en is hij de game zelf opnieuw gaan maken middels Unreal Engine 5. Via een tool van een andere ontwikkelaar heeft hij de map van Springfield uit de originele game kunnen exporteren, daarnaast heeft Reubs de textures aangepakt, ray tracing toegevoegd en hij heeft zelfs audio uit de originele game gehaald zodat personages kunnen spreken.

Hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Dat zie je in de video hieronder. Puik werk, Reubs!